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Обама на фоне ухудшения американской экономики заявил о «прогрессе» США

Экс-президент США Обама заявил о «прогрессе» на фоне снижения ВВП второй квартал подряд

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Jim Young/Reuters

Бывший президент США Барак Обама, несмотря на данные о снижении американского ВВП второй квартал подряд, в своих соцсетях заявил, что в стране наблюдается «прогресс».

«Прогресс не всегда случается сразу, но он случается, и вот как он выглядит», — написал экс-президент в Twitter.

Таким образом он положительно оценил работу администрации и законодателей по экономической повестке нынешнего американского лидера Джо Байдена. По мнению Обамы, принятие предложенных норм должно снизить стоимость товаров и зависимость Соединенных Штатов от зарубежных полупроводников.

Ранее обозреватель The Washington Post Чарльз Лейн заявил, что американские власти не признают многочисленные провалы в экономике страны, продолжая говорить о ее «отрицательном росте», но многие американцы чувствуют, что их обманывают.

До этого глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев рассказал, что снижение ВВП США во втором квартале на 0,9% второй квартал подряд говорит о начале масштабной рецессии в экономике страны. По словам Дмитриева, экономическая ситуация в западных странах ухудшается из-за введения ими санкций против РФ, роста инфляции и разрыва глобальных логистических цепочек.

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