Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
В Серпухове госпитализировали девочку, на которую упало дерево 13:26
Песков направил вопрос о судьбе турбины для «Северного потока»... 13:24
Австрийская OMV рассматривает выход из СП по разработке Южно-Русского... 13:22
В команде Apple Car пополнение. К проекту присоединился выходец... 13:22
МО РФ: боевики теробороны уничтожили остатки 15-го батальона ВСУ при их отступлении 13:22
Песков назвал фейком американскую публикацию о потерях российской армии... 13:20
Агент Роналду предложил игрока «Наполи», но итальянцы не в состоянии арендовать... 13:18
Песков: расторжение соглашения Египта и Украины по зерну не связано с поездкой... 13:17
На Украине предложили узаконить проституцию 13:13
Комик Руслан Белый отсудил 3,6 млн у застройщика элитного ЖК в Москве 13:10
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

Состояние самого богатого украинца Рината Ахметова снизилось на 64%

Бизнесмен Ринат Ахметов потерял 64% состояния из-за потери предприятий в Мариуполе

close
100%
Ирина Александрова/РИА «Новости»

Состояние украинского бизнесмена Рината Ахметова сократилось на 64%, но он по-прежнему остается самым богатым человеком страны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на издание «Forbes Украина».

По данным издания, активы Ахметова уменьшились на 64% — с $13,7 млрд в феврале до $4,9 млрд в июле. Главной причиной стала потеря горно-металлургической компанией «Метинвест» двух ее главных предприятий в Мариуполе — «Азовстали» и Мариупольского металлургического комбината (ММК) им. Ильича.

Ранее сообщалось, что на территории Украины аннулировали телевизионные лицензии на вещание всех телеканалов компании «Медиа группа Украина», принадлежащей предпринимателю Ринату Ахметову.

Данный шаг повлиял на работу всех национальных и региональных вещателей, которыми владеет группа SCM.

Решение о приостановлении лицензии, которое было принято нацсоветом без обсуждения, коснулось в том числе телеканалов «Украина» и «Украина 24», «Футбол».

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть