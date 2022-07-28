Состояние самого богатого украинца Рината Ахметова снизилось на 64%

Состояние украинского бизнесмена Рината Ахметова сократилось на 64%, но он по-прежнему остается самым богатым человеком страны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на издание «Forbes Украина».

По данным издания, активы Ахметова уменьшились на 64% — с $13,7 млрд в феврале до $4,9 млрд в июле. Главной причиной стала потеря горно-металлургической компанией «Метинвест» двух ее главных предприятий в Мариуполе — «Азовстали» и Мариупольского металлургического комбината (ММК) им. Ильича.

Ранее сообщалось, что на территории Украины аннулировали телевизионные лицензии на вещание всех телеканалов компании «Медиа группа Украина», принадлежащей предпринимателю Ринату Ахметову.

Данный шаг повлиял на работу всех национальных и региональных вещателей, которыми владеет группа SCM.

Решение о приостановлении лицензии, которое было принято нацсоветом без обсуждения, коснулось в том числе телеканалов «Украина» и «Украина 24», «Футбол».