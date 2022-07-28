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Teikoku Databank: процесс ухода японского бизнеса из России полностью остановился в июле

Teikoku Databank: японские компании в июле перестали приостанавливать бизнес в России

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Kim Kyung Hoon/Reuters

Процесс ухода японского бизнеса с российского рынка или приостановка деятельности, которые начались в марте, стали тормозить в июне и полностью остановились в июле. Об этом сообщается в докладе аналитиков статистического центра Teikoku Databank.

В центре отмечают, что в марте 37 из 168 японских компаний решили покинуть Россию или поставить свою работу на паузу из-за ситуации на Украине. В апреле количество таких предприятий выросло до 60. В мае к уже ушедшим компаниям присоединились 11. В июне решение о сворачивании или приостановке бизнеса на территории России приняли лишь три фирмы.

На 19 июня 74 компании или 44% от 168 приостановили деятельность или ушли из РФ. «В июле впервые за пять месяцев с марта этот показатель опустился до нуля», — указали в компании.

По данным аналитиков, многие японские компании осторожно относятся к выходу из российского бизнеса, поскольку считают сложным найти альтернативные каналы поставок сжиженного природного газа (СПГ) и редкоземельных металлов.

В начале июля сообщалось, что Япония планирует дать решительный ответ на действия России по проекту «Сахалин-2» с участием японских компаний Mitsui и Mitsubishi.

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