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В Shell продолжают работу по соглашению о выходе из проекта «Сахалин-2»

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Toby Melville/REUTERS

Британская нефтегазовая компания Shell по-прежнему работает над заключением соглашения о выходе из проекта «Сахалин-2» в соответствии с правовыми соглашениями, говорится в опубликованном компанией отчете.

Shell владеет 27,5% акций Sakhalin Energy Investment Company Ltd. (SEIC), оператора проекта «Сахалин-2», 50% акций владеет «Газпром», заявили в компании.

Там также напомнили, что 30 июня президент РФ Владимир Путин подписал указ о передаче активов SEIC в собственность РФ «в связи с недружественными и противоречащими международному праву действиями Соединенных Штатов Америки и примкнувших к ним иностранных государств и международных организаций».

«В указе говорится, что иностранным акционерам будет предложено получить акции этого предприятия, эквивалентные их доле участия в SEIC. Shell оценивает свои права и продолжает работать над достижением приемлемого соглашения, которое позволит Shell выйти из проекта в соответствии со всеми применимыми правовыми требованиями и соглашениями», — говорится в документе.

Из отчета также следует, что до конца 2022 года компания прекращает долгосрочные закупки российской нефти у третьих лиц, за исключением контрактов с небольшим независимым производителем.

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