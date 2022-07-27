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В Госдуме предложили банкам ввести льготы на оплату уведомлений по примеру Сбера

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Depositphotos

Депутат Государственной думы Елена Драпеко предложила всем банкам последовать примеру Сбера и ввести льготы на оплату уведомлений об операциях по картам для социально уязвимых категорий граждан и получателей социальных выплат, сообщает kp.ru.

Депутат подчеркнула, что в условиях экономической нестабильности банки несут убытки и часть расходов ложится на потребителей.

«Важно, чтобы от этого были защищены социальные категории граждан: пенсионеры, получатели других социальных выплат. Поэтому было бы логично банкам самим разрабатывать специальные программы лояльности и давать собственные льготы таким гражданам», — заявила она.

При этом Драпеко привела в пример Сбер, который является «единственным банком, кто с социально уязвимых категорий граждан, берет не 100% платы, а с большим дисконтом или вообще освобождает от платежа». Она призвала другие кредитные организации последовать этому примеру.

Ранее Сбербанк впервые за 20 лет скорретировал стоимость уведомлений о банковских операциях, при этом у клиентов остается возможность получать услугу бесплатно или существенно экономить на ней.

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