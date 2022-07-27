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Аналитики Goldman Sachs спрогнозировали рецессию в экономике еврозоны в 2022 году

Аналитики Goldman Sachs: спад из-за перебоев с поставками в экономике еврозоны уже начался

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Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Экономический спад на территории еврозоны (включает 19 стран Евросоюза) начнется до конца 2022 года. Такой прогноз дали экономисты американского банка Goldman Sachs, пишет агентство Bloomberg.

Как отметили аналитики, возможно, рецессия в еврозоне происходит уже. В третьем квартале (июль — сентябрь) она может составить 0,1%, а в четвертом (октябрь — декабрь) — 0,2%.

Основными причинами экономического спада в Goldman Sach назвали перебои с поставками энергоносителей, ситуацию с восстановлением после пандемии коронавируса и политическую нестабильность в Италии.

«Что касается стран, в Германии и Италии будет явная рецессия во втором полугодии, в то время как (экономика) Испании и Франции продолжает расти», — отметили аналитики банка.

В Bloomberg также пишут, что ситуация в еврозоне может усугубиться, если возникнут трудности с поставками газа или начнется экономический спад в США.

21 июля сообщалось, что глава правительства Италии Марио Драги повторно решил покинуть свой пост. Ранее Драги не поддержало в голосовании о вотуме доверия Движение «Пять звезд», главная сила правящей коалиции.

На прошлой неделе сообщалось, что в июне 2022 года еврозона столкнулась с рекордной инфляцией в 8,6%, что на 0,5% выше по сравнению с прошлым месяцем.

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