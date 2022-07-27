В России с 1 апреля 2023 года начнут маркировать пиво в кегах

Оператор системы маркировки «Центр развития перспективных технологий» (ЦРПТ) с 1 апреля 2023 года начнет маркировать пиво и напитки на его основе в кегах (металлическая емкость для хранения и транспортировки). Сообщение об этом опубликовала пресс-служба Минпромторга на своем сайте.

Отмечается, что затем с 1 октября 2023 года начнут маркировать пиво в стеклянной и ПЭТ-таре, а с 15 января 2024 года — в алюминиевых банках. В ЦРПТ пообещали бесплатно предоставить оборудование для обязательной маркировки представителям пивной отрасли.

В России с 2019 года маркируют отдельные категории товаров. Например, сигареты, обувь, белье, лекарства. На продукцию наносят специальный код Data Matrix. С его помощью можно отследить движение продукции с завода до покупателя. С апреля 2021 года в России проводили эксперимент по маркировке пива.

В первой половине июля в Союзе российских пивоваров спрогнозировали, что в случае введения обязательной маркировки в России на 20–30% сократится производство пива и на 10% вырастет его себестоимость.

В связи с этим представители союза призвали президента России Владимира Путина не вводить маркировку продукции из-за того, что это парализует работу отрасли.