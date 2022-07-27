Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Умер один из ведущих солистов оперы Мариинского театра Юрий Марусин 17:27
Власти Петербурга направят 250 млн рублей на развитие газовых заправок 17:26
Опубликовано видео пожара на детской площадке в Подмосковье 17:24
Певица Бьянка призналась, что «обламывает» мужчин на сайтах знакомств 17:24
Собака с прической в стиле эмо рассмешила хозяина 17:23
Раскрыты технические характеристики Redmi K50S Pro с камерой на 200 Мп 17:21
Украинский посол, уволенный после оправданий Бандеры, рассказал, когда вернется... 17:20
CNN: только 25% сторонников демократов хотят, чтобы Байден баллотировался на второй... 17:18
Пушилин призвал «освобождать русские города» — Киев, Чернигов, Одессу 17:18
Кокорин объяснил, почему не вошел в состав «Фиорентины» для участия... 17:15
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

В России с 1 апреля 2023 года начнут маркировать пиво в кегах

close
100%
Depositphotos

Оператор системы маркировки «Центр развития перспективных технологий» (ЦРПТ) с 1 апреля 2023 года начнет маркировать пиво и напитки на его основе в кегах (металлическая емкость для хранения и транспортировки). Сообщение об этом опубликовала пресс-служба Минпромторга на своем сайте.

Отмечается, что затем с 1 октября 2023 года начнут маркировать пиво в стеклянной и ПЭТ-таре, а с 15 января 2024 года — в алюминиевых банках. В ЦРПТ пообещали бесплатно предоставить оборудование для обязательной маркировки представителям пивной отрасли.

В России с 2019 года маркируют отдельные категории товаров. Например, сигареты, обувь, белье, лекарства. На продукцию наносят специальный код Data Matrix. С его помощью можно отследить движение продукции с завода до покупателя. С апреля 2021 года в России проводили эксперимент по маркировке пива.

В первой половине июля в Союзе российских пивоваров спрогнозировали, что в случае введения обязательной маркировки в России на 20–30% сократится производство пива и на 10% вырастет его себестоимость.

В связи с этим представители союза призвали президента России Владимира Путина не вводить маркировку продукции из-за того, что это парализует работу отрасли.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть