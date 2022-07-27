Власти Петербурга направят 250 млн рублей на развитие газовых заправок

Из бюджета Санкт-Петербурга и федеральной казны выделят соответственно 153,72 млн рублей и 98,28 млн рублей на субсидии для развития газозаправочной инфраструктуры Северной столицы. Постановление об этом подписал губернатор Александр Беглов, сообщает пресс-служба Смольного на своем сайте.

Эти деньги получат инвесторы, которые вкладываются в строительство и введение в эксплуатацию объектов заправки автомобилей природным газом. Им компенсируют часть затрат.

В Санкт-Петербурге рынок газомоторного топлива начали развивать с 2014 года. В городе строят АЗС, на которых машины заправляют природным газом, и переводят автомобили на газомоторное топливо.

Ранее администрация города договорились с «Газпромом» о поэтапном переводе городского пассажирского транспорта, а также коммунальной техники, на природный газ к 2024 году.

В начале июля издание «Известия», ссылаясь на законопроект Российского газового общества (РГО), сообщало, что газовые заправки планируют строить в водоохранных зонах в России.