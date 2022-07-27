В Кабмине ФРГ утверждают, что технических проблем для поставки турбины Siemens в Россию нет

Официальный представитель правительства Германии Кристиане Хофман заявила, что Берлин не видит технических проблем для поставки турбины Siemens в Россию для того, чтобы возобновить поставки природного газа на полной мощности «Северного потока», сообщает РИА «Новости».

«Правительство приняло к сведению снижение поставок Газпромом, внимательно следит за ситуацией. Контракты по поставкам в настоящий момент не выполняются. Как и прежде, мы не видим технических причин для этого. Турбина здесь, она отремонтирована, наши канадские партнеры согласовали поставку турбины, мы благодарны им за это. Ничего не препятствует поставке турбины, с нашей точки зрения. Что мы видим, это политическая борьба, и нас этим не впечатлить», — утверждает Хофман.

Ранее официальный представитель правительства Германии Кристиане Хофман заявила, что контракты по газу с Россией не соблюдаются.

Причиной снижения прокачки газа стало отключение еще одного турбинного агрегата, необходимого для прокачки голубого топлива, о чем «Газпром» уведомил получателей газа в понедельник, 25 июля.

Сокращение уровня прокачки газа произошло в 10.00 мск. По данным Nord Stream AG, с 10.00 до 11.00 скорость прокачки природного газа составила 1,3 млн кубометров в час.