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«Газпром» и Иран согласовали проект поставок газа в Пакистан и Оман

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Vahid Salemi/AP

Иран и Россия начнут совместные поставки газа в Оман и Пакистан. Об этом сообщает иранское новостное агентство Tasnim, ссылаясь на министра нефтяной промышленности исламской республики Джавада Оуджи.

По словам Оуджи, данное решение стало результатом переговоров между российским «Газпромом» и Иранской национальной нефтяной компанией (ИННК), подписавших соответствующий меморандум 19 июля.

Ранее руководство Ирана также заявило о рекордных доходах от экспорта нефти в национальном бюджете. По их словам, за последние четыре месяца этот показатель вырос на 580%. Это связано не только с растущими ценами на сырьевые товары, но и с изменением курса иранского риала к доллару.

При этом власти исламской республики говорят о необходимости дедолларизации экономики совместно с Россией. В этой связи Москва и Тегеран разрабатывают совместную систему платежей, которая послужит аналогом SWIFT.

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