Вице-канцлер ФРГ Хабек: одобрение «Северного потока — 2» стало бы капитуляцией Европы

Вице-канцлер ФРГ, глава Минэкономики Роберт Хабек заявил в ходе внепланового заседания Совета ЕС на уровне министров энергетики в Брюсселе, что одобрение начала работы газопровода «Северный поток — 2» стало бы капитуляцией Европы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство DPA.

По словам Хабека, одобрение «Северного потока — 2» увеличило бы зависимость от российского газа.

«И, конечно же, это также капитуляция со всеми санкционными мерами, которые мы приняли», — пояснил Хабек.

Ранее Хабек говорил, что объем потребления газа в Германии уже снизился на 14-15%. Кроме того, он добавил, что в отопительный сезон ожидается изменение ситуации, однако если Германия сможет сэкономить больше, чем 15%, то в этом «тоже не будет ничего стыдного».

Также представители стран Евросоюза согласовали чрезвычайный план по сокращению потребления газа на 15%. Согласно плану, предложенному ЕК, страны добровольно должны сократить потребление газа на 15% в период с 1 августа 2022 года по 31 марта 2023 года.