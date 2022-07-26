Боррель заявил, что санкции ЕС могут быть изменены ради экспорта продовольствия из России

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что санкции Евросоюза могут быть изменены ради экспорта зерна и других видов продовольствия из России, сообщает агентство EFE.

«Если есть какое-то явление, которое влияет на этот российский экспорт, конечно, мы его изучим и устраним», — заявил Боррель.

Он заявил, что в высоких ценах на продукты и удобрения в Европе и других регионах нельзя обвинять антироссийские санкции — в росте цен якобы виноваты экономические субъекты, которые не делают того, что не запрещено санкциями.

«Мы не можем винить санкции, но если такие вещи происходят, которые могут быть косвенными последствиями, без сомнения, мы будем следить за этим и предупреждать операторов, чтобы такого не происходило», — заявил Боррель.

Ранее замглавы Совета Безопасности России Дмитрий Медведев назвал современную политику Евросоюза по отношению к России коктейлем из хамства, инфантильности и глупости.