Министры энергетики Евросоюза достигли политического соглашения по снижению спроса на газ

Министры энергетики стран Европейского союза достигли политического соглашения по сокращению спроса на газ в ближайшие месяцы. Об этом сообщает чешское председательство в Совете стран ЕС в Twitter.

«Министры достигли политического соглашения о сокращении спроса на газ в преддверии предстоящей зимы», — отмечается в нем.

20 июля сообщалось, что Европейская комиссия обязала страны ЕС представить к концу сентября план по добровольному сокращению потребления газа на 15% на период до 31 марта 2023 года.

Ряд европейских стран не поддержали эту инициативу, в том числе Испания, Португалия, Италия, Польша и Венгрия.

26 июля представители стран Евросоюза согласовали чрезвычайный план по сокращению потребления газа на 15%.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявлял, что предложение Еврокомиссии снизить потребление газа на 15% «практически неосуществимо».