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Глава Энергодара: компания из РФ откроет в городе сервисный центр для сельхозтехники

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Александр Кряжев/РИА «Новости»

Глава администрации Энергодара Запорожской области Александр Волга рассказал о планах компании из Ростова-на-Дону открыть в городе центр по ремонту сельскохозяйственной техники и поставкам запчастей для нее. Об этом сообщает ТАСС.

«Им [компании из Ростова-на-Дону. — «Газета.Ru»] особенно интересно открыть его у нас, поскольку сюда могут приехать не только из Запорожской области, но и из Херсонской, на границе с которой мы находимся. Там аграрии тоже активно ищут такие услуги», — поделился Волга.

По словам главы администрации города, на первом этапе начнет работу центр по поставкам запчастей. После этого планируется открытие сервисного центра.

Ранее Волга заявлял, что власти Энергодара рассчитывают, что расположенная в городе крупнейшая в Европе Запорожская АЭС перейдет под эгиду «Росатома». По его данным, сейчас с объектом сложная ситуация. Из-за специфики объекта просто взять и передать управление невозможно. Ситуацию контролирует МАГАТЭ. Де-юре станция работает под управлением НАЭК (Национальная атомная энергогенерирующая компания Украины «Энергоатом»).

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