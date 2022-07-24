Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Зуд в области ступней и ладоней может быть признаком опасной болезни 17:52
В Японии произошло извержение вулкана 17:46
В Госдуме захотели переименовать Киевский вокзал в Москве 17:45
Бабкина заявила, что не почувствовала на себе западные санкции 17:41
«Она не тонет»: Поплавская возмутилась словам Бузовой 17:40
Неврологи нашли, как за десять минут в день снизить свой риск развития болезни... 17:40
Врачи назвали препарат, который продлевает жизнь при агрессивном раке груди 17:36
Футбольный агент Барбоза назвал турецкие клубы, которым был бы интересен форвард Дзюба 17:35
Представитель МИД РФ Захарова предложила СМИ отправить фото Лаврова в Каире... 17:28
В Британии заявили о намерении Джонсона вернуться на пост премьера 17:26
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

Глава «Вкусно — и точка» анонсировал аналоги «Биг Мака» и «Макфлурри»

close
100%
Пресс-службы «Вкусно - и точка»

Гендиректор сети ресторанов быстрого питания «Вкусно — и точка» Олег Пароев заявил, что в меню кафе появятся аналоги «Биг Мака» и «Макфлурри». Об этом он сообщил РБК.

По его словам, в случае с «Биг Маком» сложность заключается в том, чтобы заменить оригинальный «макдоналдсовский» соус в бургере на аналогичный.

Он подчеркнул, что аналог по вкусу практически не будет отличаться от оригинала.

Ранее Пароев сообщил об отказе от контрактов мировых поставщиков картофеля фри.

По его словам, «Макдоналдс» использовал схему поставки ресурсов, при которых 85% картофеля поставлялись российскими производителями, а остальные 15% — зарубежными — для диверсификации поставок при проблемах у российских продавцов.

До этого стало известно, что датский производитель котлет для фастфуда восстановит объем продаж во «Вкусно — и точка».

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть