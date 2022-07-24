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Центробанк Украины ухудшил прогноз по инфляции в стране до 30% в декабре

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Valentyn Ogirenko/Reuters

По данным Центробанка Украины, инфляция в стране к декабрю 2022 года достигнет 30%. Об этом сообщается на сайте регулятора.

«К декабрю 2022 года уровень инфляции может вырасти с 20% до 30%», — отметили в публикации.

По данным ведомства, инфляционное давление сохранится в стране и в 2023 году. При этом возврат к целевому показателю в 5% будет не раньше 2025 года.

В украинском ЦБ добавили, что к концу 2023 года инфляция букет на уровне 20,7%, а в 2024 году снизится до 9,4%. При этом регулятор будет проводить жесткую монетарную политику, чтобы сдержать курс гривны от обесценивания.

22 июля руководитель аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий и эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Евгений Миронюк заявили, что одним из главных следствий девальвации гривны может стать усиление инфляции. При этом, по мнению Осадчего, эффектом «обвальной девальвации» курса гривны станет также долларизация национальной экономики. При сохранении существующих тенденций к концу года стоит ожидать продолжения девальвации гривны.

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