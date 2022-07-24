Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Глава Чечни Кадыров: Европа вынуждают Россию перейти к полномасштабной войне 13:19
Трихолог Анастасия Мареева рассказала, как защитить волосы от солнца 13:15
«Как с рынка»: Ольгу Бузову раскритиковали за концертный костюм 13:13
В «Спартаке» планируется встреча с судейским корпусом РФС 13:12
Центробанк Украины ухудшил прогноз по инфляции в стране до 30%... 13:10
Минобороны заявило, что ВКС России ударили по украинским складам в Николаеве 13:08
Вышел трейлер новой «Черной пантеры» 13:04
Игрок «Спартака» Чернов рассказал, что футболист «Крыльев» Пиняев... 13:04
В Курской области «КамАЗ» рассыпал по проезжей части свиные кишки 13:00
Самая сексуальная бабушка в мире пожаловалась на преследования папарацци 13:00
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

Аналитик Вавилов предсказал изменение курса рубля из-за нового бюджетного правила

close
100%
Ohde/face to face/Global Look Press

Курс рубля при введении нового бюджетного правила опустится до 60 рублей за доллар, с последующим понижением до 70 рублей. Об этом «Российской газете» заявил специалист департамента стратегических исследований Total Research Николай Вавилов.

«Времена, когда доллар стоил меньше 60 рублей, постепенно уходят в небытие. Ближайшая цель, до которой должен опуститься рубль — 60 за доллар. Это техническое сопротивление, преодоление которого откроет дорогу к 70», — отметил Вавилов.

По его словам, российская валюта к концу лета будет на уровне 60 рублей за доллар. Однако еще более вероятно, что при достижении 60 рублей за доллар, курс опустится до 63-64 рублей за доллар к концу августа.

Он добавил, что тормозить укрепление доллара будет рост платежей в рублях за различные товары и небольшое число нерезидентов на рынке. Однако ориентир в 70-80 рублей за доллар уже может быть достигнут в сентябре-октябре. Причем этому поспособствует очередное снижение ключевой ставки Банком России.

19 июля «Ведомости», ссылаясь на источник писали, что Минфин обновил концепцию бюджетного правила, согласно которому предполагается цена отсечения в $60 за баррель нефти и ее добычу на уровне 9,5 млн баррелей в сутки.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть