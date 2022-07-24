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Эксперт Дайнеко рассказала, как добиться безопасности от телефонных мошенников

Эксперт Дайнеко: односложные категоричные ответы помогут защититься от мошенников

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Depositphotos

Эксперт Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина России Ольга Дайнеко рассказала как добиться безопасности от телефонных мошенников, сообщает РИА «Новости».

«Реже всего атакуют, а порой и вовсе перестают, тех, кто абсолютно бесперспективен: не отвечает вовсе, нарочито асоциален, не идет на контакт, грубит или троллит, говорит односложно и категорично», — пояснила Дайнеко.

Она напомнила, что главными методами защиты от телефонных мошенников является сохранность данных и отказ делиться личными данными.

«Передавая свои персональные данные, нужно оценивать целесообразность их передачи/обработки организацией, а предавать только в том объеме, который необходим для оказания услуги, а после — отзывать такие разрешения», — пояснила Дайнеко.

Ранее эксперт Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина России Ольга Дайнеко рассказала, что мошенники стали чаще использовать «социологические опросы» и «исследования потребителей», чтобы создать базы данных потенциальных жертв.

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