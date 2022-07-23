Министр обороны Турции заявил о начале работы координационного центра по зерну в Стамбуле

Министр обороны Турции Хулуси Акар сообщил, что представители России, Украины и ООН совместно с Турцией приступили к работе в совместном координационном центре по продовольствию в Стамбуле. Об этом сообщило военное ведомство Турции в Twitter, передает ТАСС.

По словам Акара, координация между Россией и Украиной продолжается.

Он отметил, что турецкая сторона выполнила все свои обязательства в рамках подписанного 22 июля меморандума и будет следовать ему дальше.

«Мы надеемся на скорейшее завершение этих работ в рамках достигнутых договоренностей, мы внимательно следим за ними и продолжаем контакты», — добавил министр оборонного ведомства.

22 июля Россия подписала с ООН и Турцией документы о «продуктовой сделке», которые предполагают снятие ограничений на поставку российских сельхозпродуктов и удобрений на экспорт и о содействии вывозу украинского зерна. Отдельно свою часть соглашения подписала Украина с Турцией и ООН.

Как сообщалось, что совместный координационный центр в Стамбуле будет урегулировать возможные инциденты при вывозе зерна по Черному морю с Украины, он заработает через две недели. В ООН рассчитывают, что из украинских портов можно будет вывозить до пяти миллионов тонн зерна в месяц.