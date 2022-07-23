Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Читатели немецкой Die Welt потребовали от Зеленского капитулировать перед Россией 12:49
В NASA порекомендовали космонавтам не заниматься онанизмом в невесомости 12:46
Валуев заявил, что депутат Терюшков начинает надоедать своими предложениями 12:36
Появился первый тизер из предстоящего боевика «Джон Уик 4» с Киану Ривзом 12:35
Орбан рассказал, как санкции ЕС отразились на Европе и России 12:34
Почти 40% россиян отказались от бумажных квитанций на оплату ЖКУ и перешли... 12:34
Автор альтернативы Instagram* описал новый способ ведения бизнес-аккаунта 12:31
Галина Юдашкина пожаловалась на жуткий токсикоз во время третьей беременности 12:27
Смертельная авария с полицейским и мотоциклистом из Томска попала на видео 12:25
На Comic Con представили дебютный трейлер мультсериала «Я есть Грут» 12:24
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

Правительство России расширило возможности по улучшению работы службы «122»

close
100%
Григорий Сысоев/РИА «Новости»

Кабмин дополнил перечень мер по усовершенствованию бесплатной единой информационно-справочной службы «122» в регионах. Постановление российского правительства об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

В соответствии с документом, в стране увеличат финансирование закупок программного обеспечения (ПО), предназначенного для работы службы «122». Объем денег, которые выделяют на эти цели из госбюджета, вырастет до 66,3% в сравнении с прежними 37,5%.

Кроме того, с 39,3% до 65,2% расширят лимиты расходов на покупку серверного и коммутационного оборудования, а также техническое оснащение рабочих мест для операторов. На зарплаты региональных специалистов теперь распределят 26,8% денег из казны. Раньше показатель составлял 8,1%.

Всего на создание и развитие службы «122» в 2022 году выделили из госбюджета 700 млн рублей.

Единую службу «122», которая распределяет звонки в медицинские учреждения и службы скорой помощи, создали в регионах по поручению президента России Владимира Путина в ноябре 2020 года на фоне распространения в стране коронавируса.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть