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Шойгу раскрыл подробности «продуктовой сделки» с Украиной, Турцией и ООН

Шойгу рассказал о подписании в Стамбуле двух документов о поставках продовольствия и удобрений

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Сергей Гунеев/РИА «Новости»

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что в Стамбуле подписаны два документа, которые нацелены на решение проблем поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки. Он отметил, что эти соглашения представляют собой единый пакет. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, меморандум предполагает подключение Организации Объединенных Наций (ООН) к снятию ограничений на экспорт российских сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки.

Кроме того, второй документ определяет алгоритм вывоза украинской сельхозпродукции из черноморских портов, которые находятся под контролем Киева.

По «продуктовой сделке» досмотры судов на предмет оружия будут проводиться как на входе, так и на выходе из Черного моря, добавил министр.

Также глава Минобороны РФ сообщил, что предложенный Россией алгоритм предусматривает морской гуманитарный коридор для безопасного прохода судов в контролируемые Украиной порты и обратно.

Шойгу подчеркнул, что безопасность в украинских территориальных водах, включая противоминные мероприятия, должен обеспечивать Киев.

22 июля соглашение о создании зернового коридора по вывозу по Черному морю сельхозпродукции с Украины подписано в Стамбуле представителями Турции, Украины, РФ и ООН.

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