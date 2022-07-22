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«Газпром» заявил, что не получил от Siemens документы по турбине для «Северного потока»

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Global Look Press

«Газпром» снова обратился к Siemens с просьбой предоставить документы по возврату из Канады отремонтированной турбины для «Северного потока», но пока так и не получил их. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление холдинга.

«С учетом значительных потенциальных рисков в случае несоблюдения всех установленных процедур в рамках возврата указанного двигателя «Газпром» был вынужден в очередной раз обратиться к компании Siemens с подобным запросом», — говорится в сообщении.

Как подчеркнули в «Газпроме», условия контракта с Siemens не предусматривают дополнительных обязательств российской стороны для получения данного двигателя.

Ранее агентство Reuters писало, что турбина для газопровода «Северный поток» застряла при транзите в Германии якобы из-за отсутствия разрешения со стороны России. В публикации отмечается, что возвращение турбины может занять несколько дней или недель. Сроки ее доставки пока неизвестны.

Как заявлял вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата ФРГ Роберт, Германия не будет раскрывать подробности о доставке турбины Siemens для «Северного потока» из Канады в Европу.

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