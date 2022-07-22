Главы Минэнерго ЕС обсудят 26 июля вопрос снижения зависимости от газа, нефти и угля из РФ

Министры энергетики стран Европейского союза рассмотрят 26 июля вопрос уменьшения зависимости от российских газа, нефти и угля. Об этом заявил представитель МИД Франции, передает РИА «Новости».

По его словам, ЕС хочет отказаться от энергоресурсов России как можно скорее.

Ранее Еврокомиссия обязала страны Европейского союза представить к концу сентября план по добровольному сокращению потребления газа на 15% до 31 марта 2023 года.

Ряд европейских стран не поддержали эту инициативу, в том числе Испания, Португалия, Италия, Польша и Венгрия.

Впоследствии в Испании начали готовить план экспорта газа в Европу, чтобы избежать сокращения его потребления.