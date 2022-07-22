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Банк России понизил прогноз инфляции по итогам 2022 года до 12-15%

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Depositphotos

Российский Центробанк спрогнозировал, что инфляция в России по итогам 2022 года составит 12 — 15%. Информацию об этом пресс-служба регулятора опубликовала на своем сайте.

Прогноз по годовой инфляции на 2023 год Банк России сохранил на уровне 5-7%. Ожидания регулятора по годовой инфляции в 2024 году также остались без изменений — на уровне 4%.

До этого в Центробанке прогнозировали, что рост потребительских цен на территории России по итогам текущего года составит 14-17%.

Ранее 22 июля сообщалось, что Банк России резко снизил ключевую ставку сразу — на 1,5 процентных пункта, до 8% годовых.

Такое решение приняли в связи с низкими темпами прироста потребительских цен, что приводит к замедлению годовой инфляции. В ЦБ указали, что снижение деловой активности происходит медленнее, чем регулятор ожидал в июне.

На прошлой неделе эксперт института «Центр развития» НИУ ВШЭ Игорь Сафонов предположил, что годовая инфляция в России к концу декабря 2022-го составит 14-14,5% или 15,8%. Какой сценарий реализуется — первый или второй — зависит от динамики роста цен в непродовольственном секторе.

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