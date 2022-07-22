«Ъ» сообщил, что шведский застройщик Bonava продает свои активы в России

Шведская строительная компания Bonava занимается поиском покупателей на свой бизнес в России. Об этом пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на сообщение четырех источников на строительном рынке.

Компания объявила о намерении уйти с российского рынка еще в марте. В настоящее время у Bonava есть два незавершенных объекта в Санкт-Петербурге. В пресс-службе организации отметили, что все текущие проекты продолжают реализовываться.

По данным собеседников издания, активами компании заинтересовались Setl Group, ЛСР, RBI и GloraX. Также российским бизнесом Bonava интересуется местный менеджмент компании.

Первый вице-президент GloraX Александр Андрианов подтвердил, что компания рассматривает варианты сделки, но не уточнил, ведутся ли переговоры.

Чистый объем продаж компании в Петербурге в 2021 году составил 745 млн шведских крон, или, примерно, 4,2 млрд руб. Это соответствует 5% выручки всей Bonava.

В начале марта газета «Коммерсантъ» написала, что около 40% строительных компаний начали замораживать свои проекты по всей России.