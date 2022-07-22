Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Метеоролог рассказал о погоде в центральной России в выходные 09:17
Путин подписал указ о лишении российского гражданства биатлонистки Жураускайте 09:16
Врач рассказала, почему нельзя есть потемневшие бананы 09:12
В РКК сообщили, что фактов принудительной эвакуации из Донбасса в Россию не... 09:11
Росавиация продлила режим ограничения полетов в часть аэропортов России до 30... 09:06
В Башкирии в ДТП с лосем погиб пенсионер из Оренбургской области 09:05
В России появится еще одна мобильная операционная система 09:04
«Зенит» поднялся на 10 позиций в рейтинге футбольных клубов 09:02
В Шри-Ланке назначили нового премьер-министра 09:00
Более 70% российских айтишников жалуются на проблемы с глазами 09:00
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

Лавров: Россия и Африка работают над сокращением доли доллара и евро в торговле

close
100%
Depositphotos

Россия и страны-партнеры из Африки работают над поэтапным сокращением доли доллара и евро во взаимной торговле. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в статье для египетской газеты «Аль-Ахрам», конголезской «Депеш де Браззавиль», угандийской «Нью Вижн», а также эфиопской «Эфиопия Хэрольд», опубликованной на сайте МИД РФ.

Дипломат подчеркнул, что текущая геополитическая ситуация требует определенной корректировки механизмов РФ и африканских государств. И в первую очередь это касается налаживания безопасной систем финансовых расчетов, которые были бы защищены от влияние извне.

Так, Россия совместно с африканскими партнерами проводит работу по расширению использования национальных валют и платежных систем и отказа от доллара и евро во взаимной торговле, отметил Лавров.

По словам министра, российская сторона предлагает создать независимую и эффективную финансовую систему, защищенную от потенциального воздействия со стороны враждебно настроенных стран.

Россия с 1 апреля начала принимать оплату за газ от недружественных государств в рублях, чтобы постепенно отказаться от расчетов в долларах и евро. Президент Владимир Путин подчеркивал, что отказ от операций в рублях будут рассматривать как невыполнение обязательств по договорам.

Ранее Лавров заявил, что Россия будет всесторонне поддерживать страны Африки.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть