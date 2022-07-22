Назван фактор, который может привести к падению рубля

Ведущий аналитик отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Олег Сыроваткин допустил падение рубля. Об это он заявил агентству «Прайм».

Это может быть связано, по словам эксперта, с принятиям Западом решения по ограничению цены на российскую нефть.

«Новое бюджетное правило будет сформулировано лишь после того, как страны Запада установят ограничения на экспорт российской нефти», — напомнил Сыроваткин.

Принятие «Большой семеркой» консенсуса по вопросу установления потолка для нефти может затянуться до четвертого квартала этого года, считает эксперт.

Сыроваткин указал, чем дольше Россия будет сохранять экспорт энергоносителей на одном уровне, тем позже произойдет ослабление рубля.

Курс доллара в ходе торгов на Мосбирже начал резко расти.

Курс начал расти с 12.10 мск. За 50 минут он поднялся с 55,35 руб. до 58,485 руб. При этом после 13.00 доллар также резко подешевел. К 13.21 мск он опустился до 56,9725 руб.

Минимальное значение доллара в ходе сегодняшних торгов составил 54,7075 руб., максимальное — 58,8925 руб.

Евро также начал резко расти с 12.10 мск. Тогда он стоил 56,47 руб., а к 13.00 достиг 59,3 руб. Затем евро стал снижаться сразу на несколько рублей.