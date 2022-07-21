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Банк России установил официальные курсы доллара и евро на 22 июля

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Михаил Воскресенский/РИА «Новости»

Центральный банк России установил официальный курс американского доллара на 22 июля на уровне 56,48 руб., а европейская валюта будет стоить в пятницу 57,11 руб. Информацию об этом пресс-служба Центробанка опубликовала на своем сайте.

По данным на 18:50 (мск), доллар США на Московской бирже торговался по 56,65 руб., €1 стоил 57,40 руб.

Ранее 21 июля сообщалось, что курс доллара в ходе торгов на Мосбирже начал резко расти. С 12:10 за 50 минут он поднялся с 55,35 руб. до 58,485 руб. При этом после 13:00 доллар также резко подешевел. К 13:21 американская валюта опустилась до 56,9725 руб.

Евро также резко рос с 12:10. К этому времени он стоил 56,47 руб., а к 13:00 достиг значения в 59,3 руб. Затем евро стал снижаться сразу на несколько рублей.

В этот день сообщалось, что Национальный банк Украины девальвировал гривну на 25% по отношению к американской валюте. Причиной назвали изменение «фундаментальных характеристик экономики» страны. Теперь курс опустился до 36,5686 гривны за доллар США.

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