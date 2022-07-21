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В Банке России сообщили о снижении международных резервов за неделю на $7,4 млрд

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Международные резервы России за неделю с 8 по 15 июля сократились на $7,4 млрд и составили $565,3 млрд. Об этом пресс-служба Банка России сообщила на своем сайте.

На 8 июля уровень этих высоколиквидных финансовых активов, которые находятся в распоряжении Центробанка и правительства России, составлял $572,7 млрд.

Международные резервы страны складываются из активов в иностранной валюте, монетарного золота, специальных прав заимствования, резервной позиции в Международном валютном фонде (МВФ) и других резервных ценны бумаг.

В начале июля сообщалось, что сведения об объеме российских золотовалютных резервов разрешат отнести к гостайне. Информация об этом следовала из закона, принятого Госдумой в окончательном, третьем чтении.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия анализирует меры по снятию незаконной блокировки своих счетов за рубежом, которые Запад планирует использовать для помощи Украине. Он отметил, что Россия выступает категорически против передачи своих золотовалютных резервов этой восточноевропейской стране.

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