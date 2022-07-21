Вице-канцлер ФРГ Хабек: турбина для «Северного потока» прибыла в Германию

Вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек заявил, что Германия не будет раскрывать подробности о доставке турбины Siemens для «Северного потока» из Канады в Европу. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы в тесном контакте с Siemens. Я могу сказать, что в начале недели турбина была в Германии. Мы сообщим, когда она будет на российской территории и будет передана «Газпрому», — рассказал Хабек.

Ранее стало известно, что компания Siemens готова обслуживать турбины для поставок газа по «Северному потоку» при наличии соответствующего запроса.

Также ранее «Газпром» сообщил, что не получал от Siemens официальной документации, которая позволит вернуть из ремонта турбину для компрессорной станции (КС) «Портовая» в условиях санкций, поэтому запросил ее еще раз. В компании это заявление комментировать отказались.

Канада 17 июля отправила в ФРГ отремонтированную газовую турбину Siemens Energy, используемую для подачи топлива по газопроводу «Северный поток».