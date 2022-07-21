Производители алкогольных напитков Jim Beam и Macallan продали бизнес в России

Американская корпорация Beam Suntory и шотландская Edrington объявили о решении продать совместное предприятие по производству алкогольных напитков Maxxium Russia. Об этом говорится в пресс-релизе компаний, который 18 июля опубликовали на сайте Beam Suntory.

Корпорации производят бурбон Jim Beam, виски Macallan и The Famous Grouse, текилу Sauza, виски-бурбон Maker's Mark.

«Мы определили, что лучший способ уйти с рынка — это продать российское совместное предприятие местному руководству, и мы желаем нашим уважаемым бывшим коллегам всего наилучшего в будущем развитии компании», — говорится в заявлении производителей.

При этом в пресс-релизе организаций отмечается, что поставки Beam Suntory приостановят из-за приверженности соблюдения антироссийских санкций.

В конце июня крупнейший мировой производитель алкогольных напитков класса премиум, британский Diageo plc сообщил о планах уйти из России. Основные торговые марки компании — Smirnoff, Black Label, Johnnie Walker, J&B, Guinness, Baileys, Captain Morgan, Gordon's.