Cadena SER: подача газа по «Северному потоку» стала облегчением

Возобновление подачи газа по «Северному потоку» стало облегчением. Об этом в интервью испанкой радиостанции Cadena SER заявила вице-премьер и министр экологического перехода Испании Тереса Рибера.

«Это облегчение с точки зрения непосредственного давления, это облегчение, которое я восприняла с некоторым скептицизмом», — отметила Рибера.

Ранее в четверг оператор «Северного потока» — компания Nord Stream AG заявила, что успешно завершила все запланированные работы на газопроводе. Обе нитки «Северного потока» останавливались для проведения профилактических работ с 11 июля по 21 июля.

До этого газотранспортные операторы Германии OPAL и NEL подтвердили возобновление поставок газа по «Северному потоку». При этом глава Федерального сетевого агентства Германии Клаус Мюллер заявил, что реальные объемы газа по трубопроводу превышают заявленные.