Португалия отказалась поддерживать план Еврокомиссии по экономии газа

Государственный секретарь по окружающей среде и энергетике Португалии Жоау Галамба заявил, что не поддерживает предложение Еврокомиссии по экономии газа.

«Это не может быть применено к Португалии. Португалия против этого предложения комиссии, потому что оно не принимает во внимание различия между странами», — сказал он газете Expresso.

Галамба добавил, что данная инициатива вынуждает Португалию остаться без электричества.

Лиссабон отказался поддерживать предложение Еврокомиссии вскоре после того, как министр экологического перехода и демографического вызова Испании Тереса Рибера сообщила, что Мадрид также не разделяет инициативу Брюсселя.

Ранее Еврокомиссия обязала страны Европейского союза представить к концу сентября план по добровольному сокращению потребления газа на 15% до 31 марта 2023 года.