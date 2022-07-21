Газ снова начал поступать в ФРГ по «Северному потоку» после техработ на трубопроводе

Российский газ начал поступать 21 июля утром в Германию по газопроводу «Северный поток» после проведения плановых технических работ. Они начались с 11 июля. Об этом сообщило агентство DPA со ссылкой на представителя компании — оператора Nord Stream AG.

Глава Федерального сетевого агентства (регулятор ФРГ) Клаус Мюллер сообщил, что объем поставок газа по трубопроводу «Северный поток» в четверг составит 530 ГВт/ч, что является 30% от его возможностей.

Ранее Госдеп США назвал «Северный поток» фактором энергобезопасности Европы.

До этого российский президент Владимир Путин также оценил энергетический кризис в Европе шуткой про «нетрадиционные отношения».

Глава государства, кроме того, обратил внимание, что европейские страны столкнулись с кризисом в сфере энергетики еще в 2021 году.