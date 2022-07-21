Объем поставок газа по «Северному потоку» 21 июля составит 30% от общей мощности

Объем поставок российского газа «Северному потоку» 21 июля составит 530 ГВт в сутки, что равно 30% от общей пропускной способности газопровода.

Об этом сообщил глава Федерального сетевого агентства Клаус Мюллер.

««Газпром» похвастался: теперь около 530 ГВт/ч газа в сутки будет поставлено 21 июля по «Северному потоку». Это составит приблизительно 30% загрузки», — цитирует Мюллера ФАН.

Ранее в газотранспортных компаниях Gascade и OPAL сообщали, что поставки по газовому трубопроводу ожидаются на уровне 40%.