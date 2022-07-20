Представитель Госдепа: Вашингтон рассчитывает на возобновление работы «Северного потока»

Официальный представитель госдепартамента США Нед Прайс в ходе пресс-конференции заявил, что Вашингтон рассчитывает на возобновление работы газопровода «Северный поток», так как считает, что благодаря ему Европа может избежать энергетического кризиса в краткосрочной перспективе.

Прайс отметил, что возобновление работы «Северного потока» было бы важным элементом для повышения энергетической безопасности европейских стран.

«Мы приняли к сведению, расценивайте их как пожелаете, публичные заявления о том, что «Газпром» будет выполнять существующие контракты», — сказал он.

Представитель Госдепа отметил, что такое решение может быть рассмотрено в краткосрочной перспективе — до тех пор, пока страны Европы являются зависимыми от энергоносителей из России.

Ранее Нед Прайс заявил, что американские власти готовы применить любые инструменты, чтобы не допустить появления у Ирана ядерного оружия.

Госдепартамент США пригрозил Ирану санкциями со стороны западных государств в случае передачи беспилотников России.