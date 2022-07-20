Вице-премьер Испании: страна не поддерживает идею ЕК по сокращению потребления газа на 15%

Вице-премьер и министр экологического перехода и демографического вызова Испании Тереса Рибер заявила, что правительство королевства не поддерживает предложение Еврокомиссии по сокращению потребления газа на 15%, сообщает ТАСС.

«Мы защищаем европейские ценности, но мы не можем идти на несоразмерные жертвы, предварительного мнения о которых нас даже не спросили», —заявила замглавы правительства.

Она добавила, что семьи в Испании не понесут потерь из-за отключения газа или электричества в своих домах.

По словам Рибер, королевство останется солидарным с Европой, но эта солидарность окажется полезнее, если страна сможет использовать инфраструктуру и будет иметь возможность предоставлять газ остальной Европе, но не в ущерб бытовых и промышленных потребителей, которые долгое время платили по высоким счетам.

Ранее Еврокомиссия обязала страны Европейского союза представить к концу сентября план по добровольному сокращению потребления газа на 15% до 31 марта 2023 года.