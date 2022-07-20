Росстат зафиксировал рекордную за пять лет недельную дефляцию

Росстат на неделе с 9 по 15 июля зафиксировал дефляцию 0,17%, сообщает РБК, ссылаясь на данные ведомства. С начала 2022 года цены выросли на 11,4%.

В ведомстве отметили, что дефляционный тренд наблюдается девять недель. Из них дефляция фиксировалась шесть раз, два раза наблюдалась нулевая динамика, а на неделе с 25 июня по 1 июля наблюдался рост цен на 0,23% из-за ежегодной индексации стоимости ряда услуг, включая сферу ЖКХ.

Ценовое снижение на 0,17% за неделю является крупнейшим с августа 2017 года. Тогда за период с 22 по 28 августа дефляция достигла значения в 0,2%. До этого подобного недельного снижения цен не наблюдалось с начала десятилетия.

Статистическое ведомство отмечает, что снижение цен наблюдалось на сахар (0,7%), подсолнечное масло (0,4%), куриное мясо, молоко и муку (0,3%). На овощи в среднем цены снизились на 3,4%. При этом выросли цены на маргарин (0,3%), свинину (0,2%), ржаной хлеб и рис (0,1%).

Из продовольственных товаров стали дороже туалетное мыло, зубные щетки (0,4%), спички, сухие корма для домашних животных (0,3%), хозяйственное мыло (0,2%).

Стоимость автомобильного бензина и дизельного топлива не изменилась.

22 июля ЦБ снизит ключевую ставку до значений 8,5% — 9% годовых. Такой прогноз «Газете.Ru» дали экономисты и финансисты.