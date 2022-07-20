Netflix с апреля по июнь 2022 года лишился почти 1 млн платных подписчиков

Американский стриминговый сервис Netflix с апреля по июнь 2022 года потерял почти один миллион платных подписчиков. Такие данные привели в отчете компании за второй квартал, который опубликовали на сайте сервиса.

Аналитики компании прогнозировали потери пользователей в количестве двух млн во втором квартале. В действительности их число снизилось с 221,64 млн до 220,67 млн. Ожидается, что в третьем квартале этого года число платных подписчиков сервиса вырастет примерно на 1 млн человек.

Выручка компании за отчетный период превысила $7,97 млрд, а прибыль — $1,44 млрд. За первый квартал 2022 года сервис отчитался о выручке в $7,86 млрд и прибыли в $1,59 млрд.

В начале марта газета Variety со ссылкой на неназванного представителя компании сообщила, что Netflix уходит с российского рынка из-за продолжающейся на Украине специальной операции России. В мае стриминговый сервис Netflix подтвердил отключение платформы в России.

Накануне вице-президент Netflix Мэтью Танелл в интервью Reuters сообщил, что в планах компании создать свою успешную и долгосрочную франшизу в духе «Звездных войн» и «Гарри Поттера».