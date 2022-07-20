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МВФ понизил прогноз роста ВВП Германии

МВФ понизил прогноз роста ВВП Германии до 1,2% в 2022 году и до 0,8% в 2023 году

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Yuri Gripas/Reuters

Международный валютный фонд (МВФ) понизил прогноз роста экономики ФРГ в 2022 и 2023 годах, в этом году ВВП Германии вырастет на 1,2%, а в следующем — увеличится на 0,8%. Об этом в Вашингтоне на пресс-конференции заявила представитель организации, сообщает ТАСС.

Представитель МВФ назвала 2022 и 2023 годы настоящим вызовом для немецкой экономики из-за напряженности на газовом рынке.

«Экономический рост Германии в этом году составит 1,2%. В 2023 году ВВП Германии, вероятно, вырастет на 0,8%. В мае МВФ прогнозировал рост примерно на 2% в течение двух лет», — считают в Международном валютном фонде.

Кроме того, представитель организации подчеркнула, что инфляция в ФРГ может достигнуть 7,7% в текущем году и снизиться примерно до 4,8% в следующем году, но только в случае стабилизации цен на энергоносители.

«Неопределенность в этих прогнозах очень высока. Самую большую угрозу мы видим в продолжающемся и полном прекращении экспорта российского газа в Германию и Европу в целом», — добавила она.

В МВФ отметили, что Берлину в данный момент необходима гибкая политика, которая могла бы оперативно реагировать в случае ухудшения ситуации.

«Здесь можно сделать больше», — заключили в организации.

Ранее заместитель официального представителя немецкого кабмина Кристиане Хоффман заявил, что в Германии ожидают поступление газа по «Северному потоку» в полном объеме.

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