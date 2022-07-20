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Власти Польши подсчитали, сколько зерна смогут экспортировать в 2022 году

Министр сельского хозяйства Ковальчик: Польша может экспортировать 7 млн тонн зерна в 2022 году

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Виталий Тимкив/РИА «Новости»

Министр сельского хозяйства и развития села Польши Хенрык Ковальчик рассказал, что его страна в текущем году может экспортировать около 7 млн тонн зерна, сообщает РИА «Новости».

По словам Ковальчика, Польша в новый сезон выйдет с запасами в 5 млн тонн зерна. Министр отметил, что эти запасы немного больше, чем в предыдущих годах.

«Фермеры сохранили значительную часть зерна с предыдущего сезона. Думаю, что это хорошо, потому что второе полугодие может быть значительно труднее, чем нынешнее», — сказал он.

Урожай нынешнего года Ковальчик оценил примерно в 32 млн тонн.

«Это меньше примерно на 2,5 млн тонн, чем в прошлом году. Трудно это спрогнозировать точно. Урожай покажет окончательный объем. Тем более, что многое еще будет зависеть от погоды. Особенно урожай кукурузы, время вегетации, вызревания кукурузы еще достаточно долгое. В Польше потребность составляет примерно 20 миллионов тонн — для продовольствия, для силоса — экспортные возможности Польши составят около семи миллионов тонн», — пояснил министр.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Москва будет содействовать вывозу украинского зерна при условии снятия всех ограничений на российский продовольственный экспорт.

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