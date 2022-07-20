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Рубль в начале торгов на Мосбирже укрепляется к доллару и евро

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Depositphotos

Рубль в начале торгов на Московской бирже укрепляется по отношению к доллару и евро по сравнению с закрытием прошлой сессии. Об этом сообщает ТАСС.

По состоянию на 10.04 мск, курс американской валюты ускорил снижение до 55,04 руб. (-0,74%), курс евро был на уровне 56,2 руб. (-0,71%).

Курс доллара на открытии торгов в 10.00 мск на Мосбирже снижался на 0,18%, до 55,35 руб. Курс европейской валюты равнялся 56,64 руб. (+0,07%).

19 июля Центральный банк России установил официальные курсы доллара и евро. Так курс американской валюты к руб. снизился на 1,1246 руб., до 55,437 руб., курс евро — на 70,63 копейки, до 56,4463 руб.

Ранее руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган заявил, что для реального понимания курса рубля стоит прибавлять к нему 5-7%.

По его словам, фактически настоящий курс рубля устанавливают Банк России и Мосбиржа, однако на рынке понимают, что пока доступ нерезидентам на биржу ограничен, стоимость национальной валюты несколько занижена.

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