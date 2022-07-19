МИД Франции: в список антироссийских санкций Евросоюза попали еще 55 человек

Глава МИД Франции Катрин Колонна на заседании комиссии по международным делам в сенате Франции сообщила, что в новый список антироссийских санкций Евросоюза попали 55 человек, передает РИА «Новости».

«Вчера (в Брюсселе — прим. ред.) мы усилили санкции против РФ. Мы ввели запрет на импорт золота из России… Также мы усилили индивидуальные санкции, приняв дополнительные ограничительные меры против ряда лиц. Эти меры коснулись 55 человек», — сказала она.

Накануне главы МИД стран Евросоюза согласовали новый пакет санкций против России без запрета на энергоносители.

Сообщалось, что в новый санкционный список Евросоюза могли попасть 47 физических и восемь юридических лиц, в том числе украинские политики, перешедшие на сторону России, ряд предпринимателей и военных. Reuters полагал, что в черном списке ЕС могут оказаться Уральская горно-металлургическая компания и ее гендиректор Андрей Козицын.