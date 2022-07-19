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В Германии могут остановить производство бумаги в случае дефицита газа

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Pixabay

Глава объединения целлюлозно-бумажной промышленности Германии Винфрид Шаур предупредил о вероятной остановке производства бумаги в стране в случае полного прекращения поставок газа. Такое мнение он выразил в разговоре с агентством DPA.

«Никто (производители бумаги) не знает, смогут ли они по-прежнему производить товар осенью или зимой», — отметил Шаур.

По его словам, полное прекращение поставок топлива фактически остановит производство бумаги. Это коснется создания жизненно важных продуктов, необходимых для снабжения продовольствием или используемых для гигиены.

Ранее 19 июля официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер заявил, что Евросоюз готовится к зиме исходя из «худшего сценария», который предусматривает полное прекращение поставок газа на европейскую территорию со стороны «Газпрома».

За день до этого «Газпром» объявил потребителям в Европе, что не может гарантировать дальнейшие поставки газа из-за «чрезвычайных» обстоятельств. Сейчас обе нитки газопровода «Северный поток» не работают из-за ремонта. Запустить трубопровод должны 21 июля.

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