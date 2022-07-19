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Франция заплатит €9,7 млрд за национализацию энергетической компании EDF

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Pavlo Gonchar/Global Look Press

За национализацию крупнейшей в стране энергетической компании EDF Франция заплатит €9,7 млрд, сообщается на сайте министерства экономики и финансов республики.

«Государство заявляет о своем намерении выставить публичное предложение покупки акций EDF. Общая сумма предложения составит примерно 9,7 млрд евро», — говорится в пресс-релизе.

Отмечается, что сейчас государство владеет примерно 84,1% акций компании. Еще 15,9% акций французское правительство намерено выкупить по 12 евро за штуку.

6 июля премьер-министр Франции Элизабет Борн на Национальном собрании заявила, что государство имеет план национализировать EDF.

Ранее министр экономики, финансов, индустриального и цифрового суверенитета Брюно Ле Мэр призвал европейские страны готовиться к полному прекращению поставок газа из России.

7 июля Ле Мэр заявил, что правительство Франции решило заморозить потребительские цены на газ до конца 2022 года.

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