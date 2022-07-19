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Инфляция в еврозоне достигла рекордных 8,6%

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Virginia Mayo/AP

В июне 2022 года еврозона столкнулась с рекордной инфляцией в 8,6%, что на 0,5% выше по сравнению с прошлым месяцем, сообщает Евростат – главное статистическое агентство Европейского союза.

Год назад этот показатель в июне составил 1,9%.

В целом по ЕС рост цен по итогам месяца оказался даже выше и достиг 9,6%. В мае данный показатель составил 8,9%.

При этом в конкретных государствах-членах Европейского союза значения инфляции могут серьезно отличаться от усредненных цифр. Например, во Франции цены выросли всего на 6,5%, а в Германии и Финляндии – на 8%. Серьезнее всего пострадали страны Прибалтики, где показатели инфляции находятся в районе 19-22%.

В отчете также сообщается о ценовой динамике в конкретных секторах экономика еврозоны. Самая острая ситуация сложилась в энергетике – там рост цен составил 4,19 процентных пункта. Менее затронуты текущими трендами оказались неэнергетические промышленные товары, сфера услуг и табачно-алкогольная отрасль – там наблюдается инфляция в 1-2 процентных пункта.

Ранее директор европейского департамента МФВ Альфред Крамер предупредил о возможном спаде европейской экономики на 6%. Это может произойти в случае отказа ЕС от российского газа, считает аналитик.

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