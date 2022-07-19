Алжирская Sonatrach изучит просьбу Европы по увеличению поставок газа

Алжирская государственная нефтегазовая компания Sonatrach намерена изучить просьбы некоторых европейских стран по увеличению поставок газа. Об этом заявил глава совета директоров компании Тауфик Хаккар, передает РИА «Новости».

«Несколько европейских стран из-за нынешнего кризиса обратились к Алжиру с просьбой увеличить поставки алжирского газа. Мы изучим эти просьбы в меру наших возможностей», — отметил Хаккар.

Алжир является одним из самых крупных производителей газа в мире. Компания Sonatrach добывает, перерабатывает, транспортирует и продает углеводороды, являясь крупнейшей организацией во всей Африке.

18 июля Международное энергетическое агентство (МЭА) посчитало, что европейские страны должны немедленно сократить потребление газа в условиях энергокризиса. Европейский регион к началу зимы должен уменьшить потребление газа на 12 млрд кубометров, что сопоставимо 130 полным СПГ-танкерам.