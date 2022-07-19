В Литве опасаются, что поставки газа из РФ не возобновятся

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что внешнеполитические службы государств, входящих в Евросоюз, совместно с предпринимателями активно прорабатывают различные варианты компенсации потери поставок российского природного газа, передает ТАСС.

«Дипломаты и компании активно ищут варианты того, как и за счет чего можно было бы компенсировать потерю поставок газа из России», — отметил глава МИД.

Ландсбергис предупредил, что стране следует готовиться к худшему сценарию в сфере обеспечения газом.

«Рассматривается сценарий, при котором поставки российского газа возобновлены не будут», — сказал он.

Поставки газа из России по «Северному потоку» — основному маршруту экспорта российского энергоносителя в Европу — были временно остановлены 11 июля на 10 дней в связи с плановым ежегодным техобслуживанием на газопроводе. В западных странах опасаются, что работа газопровода по тем или иным причинам не возобновится.

Ранее Габриэлюс Ландсбергис заявил, что не исключает самый неблагоприятный сценарий по поставкам газа из РФ. По его словам, Евросоюз оценивает различные варианты поставок российского природного газа, в том числе и полное их прекращение.