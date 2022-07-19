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Еврокомиссар сообщил, что ЕК не ждет возобновления поставок газа по «Северному потоку»

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Global Look Press

Еврокомиссия не рассчитывает, что поставки газа из РФ в Европу по «Северному потоку» снова будут осуществляться после окончания плановых работ на данному трубопроводу. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на еврокомиссара по бюджету Йоханнеса Хана.

«Мы работаем, исходя из предположения, что его [трубопровода] работа не возобновится», — пояснил Хан при посещении Сингапура.

Комментарии Хана прозвучали после того, как появилась информация, что российский «Газпром» объявил потребителям в Европе, что не может гарантировать поставки газа из-за «чрезвычайных» обстоятельств. На фоне чего усилились опасения в Европе, что Москва якобы не перезапустит газопровод «Северный поток — 1» в четверг, 21 июля.

Ранее аналитик Иван Тимонин Vygon Consulting предсказал снижение цен на газ в ЕС при запуске «Северного потока». По его словам, цены на газ также могут понизиться из-за запуска новых СПГ-проектов.

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