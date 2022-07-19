FT: Европа изменила отношение к ископаемому топливу из-за ограничений на поставки из РФ

Эмбарго на импорт энергоресурсов из России привело к тому, что Евросоюз (ЕС) решил пересмотреть планы по отказу от использования ископаемого топлива. Об этом пишет газета Financial Times.

Из-за санкций на энергоресурсы из России цены на нефть и газ в Европе резко выросли. Правительства европейских стран вынуждены перестраиваться на использование ископаемых видов топлива, чтобы обеспечить тепло в домохозяйствах в зимний период, отметили в публикации.

Авторы статьи указали, что даже фонды, которые занимаются инвестициями в «зеленую» энергетику, решили пересмотреть свое отношение к нефти и газу с учетом того, что энергокомпании могут пропасть из их инвестиционных портфелей. Например, за полгода число «зеленых» инвестфондов, у которых есть акциями крупнейшей в мире нефтегазовой компании Royal Dutch Shell, выросло с 0 до 6%.

Эксперты сошлись во мнении, что сложившийся кризис не случился бы, если бы в прошлом страны не так активно занимались политикой отказа от ископаемых видов топлива. Теперь же в энергобезопасность Европы необходимо вложить триллионы долларов. При сохранении отрицательного отношения к ископаемому топливу добиться подобных вложений будет невозможно.

18 июля директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов заявил, что какой-либо точный прогноз по энергокризису в Евросоюзе (ЕС) сейчас дать невозможно. По его словам, сейчас публикуется огромное количество разных оценок ситуации в Европе, которые основываются на самых маловероятных фактах. Однако все зависит от того, какая цена будет у газа и нефти, но этого никто не знает.